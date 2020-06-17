Коронавирус в России за сутки выявили у 7 843 человек

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17.06.2020, 11:23, Разное

За последние сутки в России коронавирус обнаружен у 7 843 человек – это минимальный показатель за последние полтора месяца. Выздоровели 10 036 пациента, 194 скончались.

В Москве инфекцию выявили у 1 065 человек, в области – 680. На третье место по динамике вышла Нижегородская область – за сутки коронавирус был обнаружен у 238 местных жителей. За то же время в Санкт-Петербурге зафиксировали 228 случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразился 553 301 человек, 304 342 пациента выздоровели. Летальных случаев – 7 478.

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за коронавируса, получится снять не ранее середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В городе 16 июня прошел очередной этап отмены карантина: заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарки. В ближайшее время заведения общепита возобновят работу в полном объеме.

В России в ряде регионов отменили парад Победы, перенесенный на 24 июня. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией. В Кремле заявили, что относятся к решению местных властей с пониманием.

Коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились более восьми миллионов человек. В США выявлено почти 2,2 миллиона носителей, около 900 тысяч – в Бразилии. Россия находится на третьем месте.



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