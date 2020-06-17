 

Ким Чен Ын снова пропал

17.06.2020, 11:23, Разное

Северокорейский лидер снова пропал. Кым Чен Ын не выступал на публике больше недели. По данным агентства Yonhap, последний раз политик выходил в свет 7 июня. В тот день он присутствовал на заседании политбюро Рабочей партии.

Напомним, что в конце апреля СМИ сообщили об исчезновении Ким Чен Ына после операции на сердце. Некоторые источники утверждали, что северокорейский лидер впал в кому. Информацию опровергли официальные представители политика.



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