Учёные: Пиво уменьшает риск развития старческой деменции

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17.06.2020, 11:17, Разное

Пиво уменьшает риск развития старческой деменции. Об этом заявили учёные из японского Университета Джунтендо.
Специалисты выяснили, что данный напиток оказывает позитивное воздействие на мозг, улучшая концентрацию внимания и ускоряя мыслительные процессы. Кроме того, его употребление приводит к снижению уровня стресса и улучшает настроение. Однако дело не в самом напитке, а в содержавшемся в нём горьком хмеле. Поэтому, чтобы получить такой эффект, пиво можно заменить экстрактом из хмеля.

Учёные провели исследование, участниками которого стали 100 здоровых людей возрастом от 45 до 69 лет. При этом у добровольцев на момент проведения эксперимента уже начала ухудшаться память. Первая группа принимала экстракт хмеля, а вторая – плацебо, которое выглядело точно так же. Во время научной работы все участники решали интеллектуальные тесты, которые давали возможность оценивать качество их мышления и памяти.

Через 12 недель после начала исследования специалисты заметили значительные улучшения в когнитивном функционале тех участников эксперимента, которые принимали пищевые добавки с хмелем. Эта группа добровольцев показала способность лучше запоминать и решать интеллектуальные паззлы. Японские учёные предполагают, что кислоту (МНВА), содержащуюся в горьком хмеле, можно будет использовать для лечения деменции.



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