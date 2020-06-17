Французские СМИ назвали конфликт чеченцев и арабов «битвой за территорию»

17.06.2020, 11:16, Новости дня

Журналист бургундской ежедневной газеты Le Bien Public назвал конфликт проживающих во Франции чеченцев и местных жителей североафриканского происхождения «битвой за территорию» между участниками незаконного оборота наркотиков.

«Дижон идеально расположен на пути незаконного оборота наркотиков. Между наркотиками, которые прибывают из Турции с востока, и теми, что приходят с юга Франции, это узловой пункт. Поэтому мне трудно поверить в простое сведение счетов между чеченцами и магрибцами», – пишет журналист Ришар Верли в статье швейцарской газеты Le Temps, перевод которой приводит ИноПресса.

При этом он заявил, что не верит в «теорию о кровной мести, устроенной чеченцами из Бельгии или других населенных пунктов на востоке Франции». По словам журналиста, «нападение на чеченского юношу, с которого все началось, является верхушкой айсберга незаконного оборота наркотиков в этой части страны и даже в соседней Швейцарии».

Верли пишет, что «чеченская община, по оценкам Французского управления по защите беженцев и апатридов (Ofpra), насчитывает около 10 тыс. человек, в основном, они проживают в Эльзасе, Лотарингии, Франш-Конте и на Лазурном берегу. Традиционно за ними пристально следит полиция из-за разветвленных связей с организованной преступностью на Кавказе». По его словам, «событие, которое могло вызвать скрытую войну между бандами – конфискация в мае 83 кг каннабиса сотрудниками таможни недалеко от Дижона в зоне отдыха А31 в Ладуа-Серриньи, в Кот-д’Ор». Журналист заверяет, что за этой операцией через несколько дней последовала вторая конфискация, на той же дороге, 438 кг каннабиса и множества психотропных препаратов. Ориентировочная стоимость груза, по его словам, 4,5 млн евро.

По словам Верли, «нет сомнений в том, что местные наркоторговцы, оказавшиеся в ловушке у себя дома из-за коронавируса, позволили кавказской мафии воспользоваться этой эпидемической паузой».

«Идет битва за территорию. Я не верю в самозащиту», – сообщил Верли на условиях анонимности журналист бургундской ежедневной газеты Le Bien Public.

В свою очередь бывший агент внутренней разведки, участвовавший в расследовании по делу 20-летнего радикализированного гражданина Франции чеченского происхождения Хамзата Азимова, застреленного полицией после убийства прохожего 12 мая 2018 года в Париже, заявил, что «эти разборки происходят в соответствии с человеческой географией бандитизма и степенью внедрения русскоязычных мафий». По его словам, беспорядки произошли из-за переориентации сил полиции на борьбу с терроризмом: «Нас мобилизовали на борьбу с терроризмом, и мы забросили наркотрафик. В результате выиграли мафиози из всех общин».

Ранее сообщалось, что предположительно, поводом к началу конфликта стало нападение на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона Грезиле местных жителей североафриканского происхождения. Также представители местных властей полагают, что беспорядки могут быть связаны с наркоторговлей и дележом территорий. После 12 июня к месту событий съехались более 200 представителей чеченской общины. В результате столкновений враждующих сторон на улицах возникали баррикады, поджигались автомобили и мусорные баки, происходила стрельба.

Французский политолог Дмитрий Кошко, комментируя газете ВЗГЛЯД конфликт в Дижоне между выходцами из Чечни и наркоторговцами-арабами, указал, что французская полиция долго не обращала внимания на события в Дижоне. Первые аресты состоялись лишь в ночь на вторник. До этого за три дня беспорядков никто не был задержан. По его мнению, говорить об окончании противостояния пока преждевременно.