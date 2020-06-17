 

Дексаметазон показал эффективность в лечении тяжелых случаев COVID-19 — ВОЗ

17.06.2020, 11:15, Разное


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Клинические испытания дексаметазона (кортикостероида) показали, что смертность пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких, под воздействием препарата снижается примерно на треть, а смертность больных, нуждающихся в кислороде — на одну пятую. Исследование прошло на 2000 больных, которым давали дексаметазон. Их состояние сравнивали с еще 4000 пациентами, получавших плацебо. В сообщении ВОЗ подчеркивается, что препарат показал свою эффективность только в лечении больных с тяжелым течением COVID-19.

«Это первое лечение, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», – заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus). 

В ближайшее время исследователи представят полный анализ полученных данных об эффективности препарата, после чего клиническое руководство ВОЗ по лечению пациентов с COVID-19 будет обновлено. 

Дексаметазон – это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при некоторых заболеваниях, в том числе некоторых видах рака. С 1977 года препарат включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ и доступен в большинстве стран.



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