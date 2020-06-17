Мнение: Национальная забава

17.06.2020, 11:10, Разное

Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, РФ за последние 20 лет трижды сталкивалась с подобными проблемами и способна определить наиболее эффективные меры для сглаживания негативных последствий.

По сути, Медведев прямым текстом сообщил: да, мы настолько тупые, что уже третий раз за последние 20 лет наступаем на одни и те же грабли. И у нас накоплен солидный опыт в этом деле. Вопрос: неужели недостаточно одного раза – при такой постановке не имеет никакого смысла. Раз грабли есть, значит, на них нужно прыгать до тех пор, пока не треснет что-то одно – череп или сами грабли. Поэтому прыгали, прыгаем и будем продолжать и далее.

Почему так, никакого особого труда понять не составляет. К власти пришли люди, интеллектуально непригодные к занятию той деятельностью, которой они в силу должностных обязанностей призваны заниматься. Они не умеют ни в нормальную экономику, ни в нормальную политику. Ни во что. Они не способны даже в прогнозирование, а потому трижды вступить в одно и то же д..мо – это для них совершенно естественно.

Их парадигма и мировоззрение полностью соответствуют кодексу, который сформулировал лже-Доцент в "Джентльменах удача": "Украл-выпил-в тюрьму". В тюрьму они, понятно, не хотят, но живут именно в этой парадигме, так как ничего другого не умеют. Только украсть. Из четырех действий арифметики они усвоили только два – делить и отнимать.

Вывод отсюда вполне очевиден – пока эта шваль у власти, страна так и будет прыгать по одним и тем же граблям. И никаких иных сценариев не предвидится.