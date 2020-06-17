 

HTC анонсировала смартфоны U20 5G и Desire 20 Pro

17.06.2020, 11:05, Новости дня

Тайваньская компания НТС презентовала одновременно два смартфона – Desire 20 Pro и U20.

Вторая новинка отличается наличием модема, поддерживающего работу в сетях пятого поколения. О смартфоне Desire 20 Pro ранее уже рассекречивали характеристики, однако теперь появились официальные данные. За производительность девайса отвечает мощный чип Snapdragon 665 и 6 гигабайт оперативной памяти. Емкость встроенной памяти составила 128 гигабайт.

Кроме того, смартфон получил крупный 6,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Передняя камера имеет датчик 25 мегапикселей, а основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей. Батарея смартфона составляет 5000 мАч, тогда как аппарат поддерживает быструю зарядку.



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