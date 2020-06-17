Компания Lenovo готова выпустить первый в мире ноутбук Flex 5G

17.06.2020, 11:05, Новости дня

Известный бренд Lenovo уже в нынешнем году выпустит в продажу новый ноутбук Flex 5G.

Уже из названия модели следует, что портативное устройство поддерживает работу с пятого поколения. В свою очередь, первыми смогут приобрести данный ноутбук жители Швейцарии и Великобритании. Вместе с тем первоначальная стоимость Flex 5G состоит около 1400 долларов, тогда как первым клиентам предложат в качестве подарка годовой абонемент на бесплатное пользование пакетом Microsoft 365 Personal.

Новинка получила платформу Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, которая позволяет добиться максимальной производительности и минимальных габаритов корпуса. Вместе с тем более детальные подробности о данном ноутбуке будут известны несколько позже, ближе к дате официальной презентации.