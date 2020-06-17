Под Томском мужчина погиб от удара током во время рыбалки

17.06.2020, 11:00, Новости дня

Мужчина умер от удара током во время рыбалки под Томском. По информации очевидцев, он задел удочкой электрический провод. Как передает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, сообщение о том, что рядом с водоемом в деревне Воронино обнаружен мужчина без признаков жизни, поступило в дежурную часть накануне.

"Сотрудники полиции начали проверку по данному факту. По итогам будет принято соответствующее решение", – уточнил представитель пресс-службы ведомства.

Как рассказали энергетики, удочка является хорошим проводником электрического тока, поэтому рядом с ЛЭП опасно рыбачить, а также передвигаться с поднятым удилищем. По словам специалистов, ток может пробивать воздушный промежуток между удилищем и электропроводом на расстоянии больше 1,5 метра.

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ГТРК "Томск"