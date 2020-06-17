 

Мировой спрос на свежую рыбу снизился, а на консервы – вырос

17.06.2020, 11:00, Новости дня

Пандемия снизила спрос на рыбу и рыбную продукцию в мире, но вызвала продажи консервов. Из-за коронавируса и падения доходов покупатели стали экономить и создавать долгосрочные запасы, а консервы лучше сохраняются. Не пострадала продажа свежезамороженной рыбы, и продуктов переработки.

Спрос на свежую рыбу снизился из-за закрытия кафе и ресторанов на время карантина, сообщили РИА "Новости" в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), карантин и закрытие границ в разных странах мира повлияли на работу рыбопромышленных предприятий​​​.

Вырос мировой спрос на консервированный, упакованный, или переработанный тунец, на замороженные морепродукты, особенно на гребешок. Больше всего пострадал сегмент премиальных свежих морепродуктов — омары, свежий лосось, осьминоги и кальмары, мидии, устрицы, гребешки, моллюски.

Но после снятия карантина, и начала работы предприятий общепита ожидается постепенное восстановление спроса.

Согласно последним опубликованным данным Минсельхоза России, в 2020 году добыча водных биоресурсов растет по всем основным рыбохозяйственным бассейнам. К 8 апреля 2020 года общий вылов водных биоресурсов за год вырос на 81,6 тысячи тонн или на 5,7%, и превысил 1,51 миллиона тонн.

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на живую рыбу на 8 апреля составила 130,24 руб./кг (без НДС), и снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 0,2%. Средняя стоимость рыбы мороженой неразделанной незначительно выросла на 0,2% до 83,54 руб./кг, соленой сельди – не изменилась (128,88 руб./кг), цена филе рыбного сократилась на 1,6% до 670,43 руб./кг.



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