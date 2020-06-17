 

После беспорядков в Дагестане задержаны десять азербайджанцев

17.06.2020, 11:00, Новости дня

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана.

В понедельник около 400 азербайджанцев, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, перекрыли трассу "Кавказ" и устроили беспорядки. Так они решили выразить недовольство тем, что им не дают выехать на родину.

На место происшествия были стянуты силы МВД и пограничного управления ФСБ РФ по республике. Протестующие вступили в потасовку с российской полицией.

В ходе столкновений пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, также повреждено пять служебных автомобилей. Ущерб оценивается на сумму около 400 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

По факту беспорядков возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Умышленное повреждение чужого имущества". В полицию были доставлены около 90 граждан Азербайджана, 10 из них были задержаны. Ход проверки прокурором Дагестана Алексеем Ежовым был взят на контроль.

В Дагестан прибыла делегация из Азербайджана для возвращения своих граждан на родину. 155 азербайджанцев уже вывезли домой спецрейсами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / МЧС заявило о локализации разлива дизтоплива в Норильске

10.05 / Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара в Ливии

29.05 / Эксперт объяснила невозможность полного перехода школ на дистанционную форму образования

11.06 / Оставленный один на несколько дней ребенок упал с пятого этажа и выжил под Калугой

10.06 / Кремль анонсировал совещание Путина по развитию телекоммуникаций

14.04 / Вирусолог оценил риск заразиться COVID-19 через банковскую карту

05.05 / Трамп: США обнародуют доклад о происхождении коронавируса

23.04 / Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты

09.06 / Врач сказала, кому не стоит есть мороженое

13.05 / Ведущие авиакомпании США отказались принуждать пассажиров носить маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска