 

“Важно, чтобы мы стали одними из первых”. В Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о предзаказе вакцины от коронавируса

17.06.2020, 10:55, Новости дня

Украина начинает переговоры с иностранными государствами и компетентными структурами о предзаказе вакцины от коронавируса. Об этом 17 июня на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он сообщил, что президент Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел “в срочном порядке” начать переговоры по этому поводу. 

“Эта процедура продолжается в настоящее время. Для нас важно, чтобы Украина стала одной из первых стран, где будет использована вакцина, прошедшая все клинические исследования”, – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,17 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,7 тыс. умерли.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ отмечали, что в мире разрабатывают не менее 70 вакцин против коронавируса.

13 июня стало известно, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Франция и Нидерланды – подписали соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. 

16 июня Зеленский заявил, что Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса, как только она будет изготовлена. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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