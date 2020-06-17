ВОЗ вслед за британскими учеными заявила о “научном прорыве” в лечении COVID-19

17.06.2020, 10:55, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал “научным прорывом” результаты исследования британских ученых по поводу лечения коронавериусной болезни COVID-19 дексаметазоном. Заявление Гебрейесуса опубликовано на сайте организации 16 июня.

“Это первый препарат, показавший снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасающий жизни научный прорыв”, – сказал директор ВОЗ.

Дексаметазон – стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. Его применяют в том числе при лечении онкологических заболеваний.

Британские ученые из Оксфордского университета заявили, что дексаметазон существенно снижает смертность от COVID-19 у пациентов с тяжелым течением болезни. Результаты исследований показали, что применение препарата на треть уменьшало риск летального исхода у больных, подключенных к аппарату ИВЛ, а также на одну пятую – у тех, кто получает кислородную терапию.

Профессор Питер Хорби, руководивший исследованиями, назвал полученные результаты прорывом.

В ВОЗ подчеркнули, что дексаметазон был эффективен только для пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Действие препарата на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь результативным.

Пока что британские ученые поделились предварительными результатами исследования, ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить рекомендации по лечению COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,17 млн, из них более 3,95 млн вылечились, 443,7 тыс. умерли.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. Вполне вероятно, что вирус SATS-CoV-2 навсегда останется в человеческой популяции, считает исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.