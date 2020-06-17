“На черных ящиках мир клином не сошелся”. Енин прокомментировал крушение самолета МАУ в Иране

17.06.2020, 10:55, Новости дня

Расследование авиакатастрофы в Иране самолета “Международных авиалиний Украины” (МАУ) можно завершить и без данных черных ящиков разбившегося авиалайнера. Такое мнение заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил “РБК-Украина” в интервью, опубликованном 17 июня.

“Когда начинаются игры с черными ящиками, мы говорим: ок, давайте признаем, что их нет, или что они нечитабельны. Такое тоже случается, и бывало неоднократно. Если, скажем, подойти к ящику с электрошокером, завтра ничего не сможешь оттуда считать. Мы можем биться-биться, а по факту получится “пшик”. Мы должны быть искренними, что на черных ящиках мир клином не сошелся”, – сказал он.

По словам дипломата, ракетный удар по Boeing можно доказать также спутниковыми данными, а также аудио- и видеозаписями с ракетных комплексов, из которых запускали ракеты.

“Если вдруг черных ящиков не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину”, – заявил Енин.

Ситуацию с не передачей иранской стороной черных ящиков для расшифровки замглавы МИД Украины сравнил со школьной.

“Это все напоминает ситуацию в школе: когда не выучил урок, получил двойку, учительница говорит: давай дневник. А ученик говорит: нет, дневник не дам. Но от того, что ты не даешь дневник, двойка из журнала никуда не исчезает”, – объяснил Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и в BEA, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

12 июня стало известно, что Иран официально обратился обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики украинского Boeing в присутствии представителей всех заинтересованных стран.