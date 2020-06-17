ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

17.06.2020, 10:53, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Псковской области дополнительно будет развернуто 60 коек в Островской межрайонной больнице, в Амурской области развернуто восемь инфекционных госпиталей на 670 коек с учетом удаленности и транспортной доступности и 11 провизорных госпиталей на 413 коек, в Республике Дагестан развернуто 4483 койки, при этом более 2 тыс. из них свободны, в Камчатском крае пустовавший военный госпиталь в Елизово перепрофилирован на долечивание пациентов с коронавирусом, в Пермский край введено 370 дополнительных коек, всего создано 2482 койки.

В Республике Коми в Воркуте проведено перепрофилирование дополнительного коечного фонда для госпитализации вахтовиков, в Самарской области Тольяттинская городская клиническая больница No5 получила установку для оксигенации крови – аппарат ЭКМО, в Ханты-Мансийском автономном округе в Сургуте школу переоборудовали в госпиталь для больных коронавирусом в легкой форме.

В Брянской области два коронавирусных госпиталя прекращают свою работу, в Республике Дагестан прием пациентов с коронавирусом прекратили еще несколько больниц в Махачкале и Каспийске. В Камчатском крае больные коронавирусом, лечащиеся на дому, амбулаторно, будут обеспечиваться всеми необходимыми лекарствами бесплатно. В Амурской области доставлено медицинское оборудование, предназначенное для Амурского ГПЗ и горбольницы Свободного. В Кировской области организован резерв медицинских сотрудников. Ростовская атомная станция будет производить медицинский кислород для учреждений здравоохранения региона.

В Тюменской области ограничительные меры продлены до 21 июня, в Смоленской области до 22 июня, в Тульской области до 30 июня. В Москве соблюдение предписаний Роспотребнадзора на летних верандах кафе и ресторанов в Москве будут контролировать с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров. В Нижегородской области снят карантин в Выксе.

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