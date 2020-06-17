Стали известны подробности проведения клинических исследований вакцины от коронавируса

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17.06.2020, 10:53, Новости дня

Стартовавшие 17 июня клинические исследования вакцины от коронавируса будут проходить в двух медучреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве уточнили, что 16 июня выдали разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава. Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня, передает РИА «Новости».

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной – будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко», – говорится в сообщении.

Вторая форма вакцины, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, будет испытана в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.

Потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Решение об участии в исследовании было принято ими добровольно. Участникам предоставлена вся информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.

В минувшую субботу вице-премьер Татьяна Голикова назвала плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.



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