 

Умер отец Петра Порошенко

17.06.2020, 10:51, Разное

В возрасте 86 лет ушел из жизни отец пятого президента Украины Петра Порошенко. В пресс-службе партии “Европейская солидарность” напомнили, что Алексей Порошенко был общественным и политическим деятелем, Героем Украины.

Ранее отец экс-лидера страны был доставлен в одну из больниц Киева с инсультом. Его состояние оценивалось как стабильное. Однако проблемы оказались серьезнее, чем могло показаться.

Подробности случившегося в палате не разглашаются. Обстоятельства ухода из жизни Алексея Порошенко уточняются. Также специалистам предстоит выяснить, что именно спровоцировало геморрагический инсульт.

Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в селе Сафьяны в Румынии. Занимал должность председателя партии сына “Европейская солидарность”. Звание Героя Украины получил в 2009 году – за пять лет до того, как Петр Порошенко возглавил государство после Майдана.



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