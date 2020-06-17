 

Решетова съязвила после нарушения закона о перевозке детей в автомобиле

17.06.2020, 10:51, Разное

24-летняя возлюбленная певца Тимати часто подвергается критике со стороны подписчиков. Некоторые указывают модели на неправильное, на их взгляд, обращение с сыном.

Недавно пользователи Сети сделали замечание Анастасии Решетовой: мол, неправильно перевозит ребенка в автомобиле. Избранница рэпера ехала с Ратмиром на коленях, придерживая его рукой. При этом она не забыла пристегнуть ремень безопасности.

После очередной порции критики Решетова сделала пост в своем инстаграм-аккаунте. Она перечислила претензии подписчиков и съязвила, назвав себя горе-матерью.

“В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства”, – написала модель.

Анастасия отметила, что привыкла слушать лишь свое сердце. И ребенок ничего против не имеет, добавила она.

Пользователи Сети обратили внимание, что в некоторых случаях не следует слушать советы других людей. Однако правила перевозки детей прописаны в законе и их нужно соблюдать.

Поясним: в России детей до 12 лет можно перевозить в автомобиле только при использовании специального удерживающего устройства (кресла, люльки и т.п.). За нарушение правила предусмотрен штраф.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Окт 2019 в 2:02 PDT

Напомним, что недавно Анастасия Решетова заставила поклонников поразмышлять о ее фамилии. На письме, адресованном девушке, значилось: “Анастасия Юнусова”. После этого появились слухи о тайной свадьбе модели и рэпера Тимати.



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