В Татарстане по нацпроекту «Демография» решили открыть 19 гериатрических кабинетов

17.06.2020, 10:48, Новости дня

В рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» в Татарстане до конца 2020 года откроют 19 новых гериатрических кабинетов.

Общее число таких кабинетов для пожилых жителей республики достигнет 66. Гериатрической помощью охватят 3,7 тыс. человек, передает «Татар-информ».

Новые кабинеты для пожилых пациентов появятся в Казани, Набережных Челнах, Лаишеве, Камском Устье, Кукморе, Заинске и Менделеевске, а также в Аксубаевской, Алексеевской, Базарно-Матакской, Балтасинской, Высокогорской, Дрожжановской, Пестречинской, Новошешминской и Черемшанской районных больницах.

Казанскую государственную медицинскую академию за четыре года окончили 94 врача-гериатра, еще 70 медсестер повысили квалификацию в академии по программе «Сестринское дело в гериатрии».

В 2019 году учреждения здравоохранения и благотворители направили на оснащение гериатрических кабинетов более 3,6 млн рублей.

Ранее в Якутии началось строительство нового спального корпуса для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов по нацпроекту «Демография».