 

Захвативший монастырь схиигумен пригрозил митрополиту

17.06.2020, 10:37, Разное

На епархиальном суде лишенный права служения, а позже захвативший Среднеуральский женский монастырь
схиигумен Сергий пригрозил митрополиту Кириллу силовым противостоянием. Он заявил, что не собирается добровольно покидать обитель, передает URA.ru.

Если у церковных властей есть нужда выпроводить оттуда отступника, им придется пойти на штурм. Преданные Сергию монахи и примкнувшие к ним казаки взяли территорию монастыря под усиленную охрану.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / «Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: Фанаты порадовали Агутина кавером его песни

12.06 / Мнение: Путину не до Учкекена

20.04 / Мнение: Крепостное право

13.04 / Мелатонин и куркума могут подготовить организм к встрече с коронавирусом

11.04 / Мнение: Падение короны

10.04 / Мнение: О «чудесном» спасении от вируса

28.04 / Мнение: Нефтяной Пёрл-Харбор, конец сланцевой революции и плавающая Тесла

27.05 / В центре Москвы вспыхнуло общежитие

09.05 / “Вагнер” в Ливии. ООН заявила, что генералу Хафтару помогают сотни наемников из России

19.05 / Данные по лечению COVID-19 плазмой крови признали низкокачественными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска