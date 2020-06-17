 

Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом

17.06.2020, 10:35, Новости дня

Жена президента Украины Владимира Зеленского госпитализирована с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусом.

Офис Зеленского сообщил во вторник, что состояние Елены Зеленской стабильное. Тесты самого президента и их детей, взятые в понедельник, показали отрицательный результат.

Зеленская, которой 42 года, сообщила в пятницу, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Она написала в Instagram, что «чувствует себя хорошо», проходит амбулаторное лечение и изолировалась от других членов семьи, «чтобы не подвергать их опасности».

Владимир Зеленский, которому также 42 года, ограничил контакты «очень узким кругом людей» и начал проводить совещания и переговоры посредством видеосвязи, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель изданию «Украинская правда». При этом он продолжает посещать офис, поскольку некоторые его функции нельзя выполнять удаленно.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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