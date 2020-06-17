Александр Овечкин дал большое интервью о жене Настасии Шубской и сыновьях: “Раньше я жил для себя, теперь живу для семьи и детей”

17.06.2020, 10:30, Разное

В мае в семье хоккеиста Александра Овечкина и его возлюбленной Настасии Шубской произошли перемены: 27 мая на свет появился их второй ребенок, сын Илья Александрович Овечкин (55 см ростом и весом 3800 грамм, как сообщили его родители). За этой радостной новостью последовали фото новорожденного малыша в Instagram и комментарии от родителей. Теперь же о первых днях жизни младшего сына Александр решил рассказать в интервью Юлии Бордовских: хоккеист связался с находящейся в Майами ведущей во время прямого эфира в Instagram и описал свою семейную жизнь. Не преминул он и рассыпаться в комплиментах своей супруге, Настасии Шубской:

Я поражаюсь своей жене. Она у меня и красавица, и умница. Удивительно, с какой любовью Настя относится ко всем: ко мне, к старшему сыну Сереже, младшему Илюше, нашему псу Блэйку. Сразу видно, какой замечательный человек моя Настя.

Александр Овечкин и Настасия Шубская с новорожденным сыном Ильей

Хоккеист также описал свой текущий режим дня, на который появление нового члена семьи почти не повлияло – во многом благодаря жене.

Дают ли мне высыпаться? Опять скажу огромное спасибо Насте. Она берет все на себя. Лишь иногда меня будит, чтобы я покормил Илюшу. Но большую часть времени мне дают спать.

По словам Александра, старший сын Сережа отлично поладил с младшим братиком:

Сережа принял очень хорошо Илью. Каждый раз, когда его видит, целует ножку. Мы пытаемся все делать осторожно, аккуратно, потому что Илья еще совсем маленький, поэтому не даем пока много времени проводить им друг с другом. А Сережа, когда видится с братом, пытается обнять его, поцеловать, чуть поиграть, но мы следим, чтобы все было очень осторожно.

Сергей и маленький Илья ОвечкиныТакже он отметил, что не обязательно видит будущее своих сыновей в спорте и будет не против, если Сергей и Илья выберут себе другой путь. Однако, если они все же последуют его примеру, также постарается им помочь:

Если у меня сын (Сережа) все-таки решит заниматься хоккеем, во вратари его не отдам! Бьют сильно. И это неблагодарная работа. Все шишки валятся на голкипера.

Александр Овечкин во время прямого эфира с Юлией Бордовских

Сам побывавший в роли как нападающего, так и голкипера, Овечкин явно знает, о чем говорит. Также Александр признался, что жизнь в США (а спортсмен большую часть времени проводит там и является капитаном клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз”) не сделала его другим человеком, но к каким-то вещам он все же приспособился.

Здесь совсем разные люди, разный менталитет. Но ты все равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет – это все-таки не один год. Можно сказать, уже полжизни прожил здесь.

Основные же перемены в его жизни, по словам Овечкина, привнесла именно Настасия:

Я взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Овечкин. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей.

Александр Овечкин с сыновьями

Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года. О том, что они ожидают рождения второго ребенка, стало известно в феврале этого года, а вскоре после этого Александр и Настасия признались, что ждут мальчика. Об этом молодые родители сообщили во время проведения праздничной вечеринки baby-shower. Это семейное торжество они стилизовали в черно-белых тонах: праздничный торт, “одетый” в классический смокинг, имбирные печенья в похожих “костюмчиках”, черно-белая гамма украшений и большая яркая растяжка “Добро пожаловать, маленький джентльмен!” — все вокруг говорило о том, что вскоре у первенца Александра и Настасии, полуторагодовалого Сергея, появится младший брат. Спустя несколько месяцев так оно и случилось.

Александр, Настасия и маленький Сергей