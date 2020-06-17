 

Владимир Винокур продемонстрировал себя в Артеке 58 лет назад

17.06.2020, 10:30, Разное

Владимир Винокур продемонстрировал архивный снимок 58-летней давности, который приурочил к 95-летию «Артека». Фотографию сделали в 1962 году, когда артист был юношей, попавшем в лучший лагерь страны.
На своей странице в Instagram Владимир Винокур поделился архивным снимком, когда он отдыхал в «Артеке» в 1962 году. Под публикацией он трогательно поздравил любимый лагерь с 95-летием.

Поклонники артиста отметили, что Владимир Винокур в юные годы был очаровательным и наверное «сводил с ума» красоток. Также под постом отметились и те, кто бывал в «Артеке». Они признаются, что часто пересматривают старые фото с отдыха и заявляют, что лагерь – это лучший момент из их жизни. Все поздравляют «Артек» с именинами, желая процветания и любви артековцев.



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