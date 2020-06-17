Число новых случаев коронавируса в РФ оказалось минимальным с апреля

17.06.2020, 10:30, Новости дня

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 7843 – это минимальное количество новых случаев с 30 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Кроме того, в Москве за сутки выявили самое низкое с 11 апреля число заразившихся – 1065 случаев, передает ТАСС.

Суточный рост в столице опустился до 0,5%. Суточный рост в РФ составил 1,4% против 1,5% днем ранее.

Тем временем число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в РФ 10 тыс. 36 человек – это 55% от общего количества заразившихся коронавирусом в России.

За минувшие сутки в РФ выявлено 7843 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 553 тыс. случаев заболевания.