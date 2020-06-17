Doogee начала принимать заказы на «неубиваемый» смартфон стоимостью $200

17.06.2020, 10:30, Разное

Компания Doogee запустила предварительную продажу «неубиваемого» смартфона Doogee S88 Pro. Мобильное устройство с емким аккумулятором, необычной подсветкой и тройной основной камерой можно приобрести за 200 долларов, в розничной продаже его стоимость увеличится до 250 долларов.

Главным преимуществом «неубиваемого» смартфона Doogee S88 Pro является корпус, соответствующий требованиям степени защиты IP68. Он может пережить падение в воду или с высоты. Его аккумулятор имеет емкость 10000 мАч, также гаджет получил 5-ваттную обратную зарядку, с помощью которой устройство может заряжать другие мобильные аппараты.

В основу «неубиваемого» смартфона Doogee S88 Pro легла однокристальная система Helio P70. Производитель оснастил устройство 6,3-дюймовым Full HD+ экраном. Размер оперативной памяти составил 6 Гб, постоянной — 128 Гб. Светодиодная подсветка, находящаяся под полупрозрачным стеклом, реагирует на различные уведомления: звонки, сообщения и музыку. Кроме того, смартфон, способный распознавать лица, получил дактилоскопический датчик и модуль NFC.