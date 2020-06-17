Материнство изменило звезду сериала “Полицейский с Рублевки” Анастасию Стежко
17.06.2020, 10:23, Разное
“Главный навык, который я приобрела с материнством – это
гибкость”, – призналась знаменитость. Стежко научилась действовать в режиме
многозадачности. Теперь звезда сериала “Полицейский с Рублевки” может делать несколько
дел одновременно и, что важно, без потери в качестве.
Анастасия поняла, что необходимо просить у близких помощи. Маме
младенца необходимо быть спокойной. “Ну, в идеальном мире, во всяком случае”, –
добавила артистка.
На прогулках с малышом Стежко научилась не брать с собой
лишнего. Артистка обходится минимум вещей: телефон, наушники, кошелек и очки.
Также знаменитость не выходит из дома без термоса. Не так давно звезда сериала “Полицейский
с Рублевки” вывозила дочь за город. Анастасия и тут обошлась парой пеленок,
подгузниками, кремом и семенным костюмчиком.
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Для поездок в торговый центр и поликлинику Анастасия Стежко приобрела
автолюльку, которая трансформируется в переноску и коляску. “Но учитывайте, что в поездки на дальние
расстояния она не подходит для совсем маленьких, примерно раз в два часа малыша
надо вытаскивать и делать ему массаж”, – поделилась опытом звезда сериала “Полицейский с Рублевки”.
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