Материнство изменило звезду сериала “Полицейский с Рублевки” Анастасию Стежко

17.06.2020, 10:23, Разное

“Главный навык, который я приобрела с материнством – это

гибкость”, – призналась знаменитость. Стежко научилась действовать в режиме

многозадачности. Теперь звезда сериала “Полицейский с Рублевки” может делать несколько

дел одновременно и, что важно, без потери в качестве.

Анастасия поняла, что необходимо просить у близких помощи. Маме

младенца необходимо быть спокойной. “Ну, в идеальном мире, во всяком случае”, –

добавила артистка.

На прогулках с малышом Стежко научилась не брать с собой

лишнего. Артистка обходится минимум вещей: телефон, наушники, кошелек и очки.

Также знаменитость не выходит из дома без термоса. Не так давно звезда сериала “Полицейский

с Рублевки” вывозила дочь за город. Анастасия и тут обошлась парой пеленок,

подгузниками, кремом и семенным костюмчиком.

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Публикация от Анастасия Стежко (Старостина) (@nastya_stezhko) 16 Июн 2020 в 8:18 PDT

Для поездок в торговый центр и поликлинику Анастасия Стежко приобрела

автолюльку, которая трансформируется в переноску и коляску. “Но учитывайте, что в поездки на дальние

расстояния она не подходит для совсем маленьких, примерно раз в два часа малыша

надо вытаскивать и делать ему массаж”, – поделилась опытом звезда сериала “Полицейский с Рублевки”.