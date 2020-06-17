 

Полиция Японии заинтересовалась загадочным летающим объектом

17.06.2020, 10:16, Новости дня

Полиция Японии выясняет происхождение загадочного летающего объекта, появившегося над северо-восточной префектурой Мияги и ее административным центром городом Сэндай, сообщают местные СМИ.

Телеканал NHK сообщил, что утром в среду в полицию начали поступать обращения от граждан в связи с появлением высоко в небе странного летающего объекта, передает РИА «Новости».

Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, однако узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра.

 

Сообщается, что это якобы был белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.

Полиция обратилась в министерство транспорта и метеорологическое управление, но получила ответ, что летающий объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении минтранса по городу Сэндай добавили, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало.

Полиция продолжает расследование.

Ранее военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО.



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