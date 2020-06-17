 

Польша выступила за расширение военного присутствия США в Европе

17.06.2020, 10:08, Новости дня

Варшава считает, что чем больше американских военных будут находиться в Европе, тем лучше, сообщил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик.

«Польское правительство и господин президент придерживаются позиции, (согласно которой) чем больше солдат в Европе, тем лучше. Мы, конечно, успешно прикладываем усилия для того, чтобы американское военное присутствие в Польше было как можно шире», – сказал он, напомнив, что сейчас в республике дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США.

Отвечая на вопрос о планах США вывести часть своих военнослужащих из Германии и их возможном переводе в Польшу, Дворчик сказал, что решения Вашингтона, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в ФРГ, не связаны с их присутствием в Польше.

«Здесь многое меняется, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах», – указал он, передает ТАСС.

Касаясь сообщений о переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу, Дворчик сказал, что у него «сведений о таких переговорах нет».

Ранее Варшава выступила за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это «важно для безопасности Европы».

15 июня президент США Дональд Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. После этого министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что американские солдаты в Германии якобы гарантируют безопасность всего НАТО и самих Соединенных Штатов, а не отдельной страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.



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