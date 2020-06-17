 

Летевший из Москвы SSJ-100 экстренно сел в Перми

17.06.2020, 10:08, Новости дня

Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми в связи с неисправностью на борту воздушного судна, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В аэропорту Перми совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 рейсом из Москвы», – сказал РИА «Новости» источник.

Самолет выполнял рейс «Аэрофлота» Москва – Пермь, на борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. 

По предварительной версии, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность на борту самолета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.



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