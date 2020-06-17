 

Медицина: ВОЗ назвала научным прорывом лечение COVID-19 дексаметазоном

17.06.2020, 10:00, Разное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала научным прорывом исследования британских ученых о применении дексаметазона для лечения больных COVID-19. Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

“Это первый препарат, продемонстрировавший снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многих врачей и пациентов в Великобритании, внесших свой вклад в этот спасительный научный прорыв”, – говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Исследования проводились в Оксфордском университете. В клинических испытаниях дексаметазона участвовали 6 тысяч человек. По данным исследования, риск смертности пациентов на ИВЛ при применении дексаметазона снижается на 35 процентов, а больных на кислородном лечении – на 20 процентов.

Ученые выяснили, что этот противовоспалительный препарат способен минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета – она вызывает “цитокиновый шторм”, который может привести к летальному исходу.

По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, то в Великобритании можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.

Еще одно преимущество дексаметазона в том, что это недорогой препарат. В Англии упаковка лекарства стоит около 5 фунтов стерлингов.

Дексаметазон используют с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака. Исследование препарата при лечении коронавируса проводилось с марта в Оксфорде.

Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. В России Минздрав включил дексаметазон в перечень лекарств для лечения COVID-19 у взрослых пациентов в конце апреля.

В мире зарегистрировано более 8 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли более 440 тысяч человек. Активных случаев болезни – 3 483 000. Из них 2% пациентов (54 295) – в тяжелом или критическом состоянии.

 



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