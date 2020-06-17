Компания Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

17.06.2020, 9:54, Новости дня

Японская компания Mazda раскрыла подробности о предстоящей обновленной версии пикапа ВТ-50.

В частности, премьера транспортного средства прошла дистанционно при помощи трансляции на телевидении в Австралии. Дизайн нового пикапа ВТ-50 по многим параметрам напоминает актуальную версию кроссовера Mazda CX-9. На глобальном рынке автомобиль в базовой версии уже имеет двойную кабину, тогда как ранее за такую особенность приходилось существенно доплачивать.

Кроме того, новинка обладает платформой от легендарного пикапа Isuzu D-Max. О технических параметрах свидетельствует новый 3-литровый дизельный агрегат, который выдает 188 л.с. мощности. Пикап приводится в движение 6-ступенчатой коробкой передач. Салон имеет более расширенные опции, а также мультимедийный центр с сенсорным экраном на 9 дюймов.