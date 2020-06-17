 

Компания Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

17.06.2020, 9:54, Новости дня

Японская компания Mazda раскрыла подробности о предстоящей обновленной версии пикапа ВТ-50.

В частности, премьера транспортного средства прошла дистанционно при помощи трансляции на телевидении в Австралии. Дизайн нового пикапа ВТ-50 по многим параметрам напоминает актуальную версию кроссовера Mazda CX-9. На глобальном рынке автомобиль в базовой версии уже имеет двойную кабину, тогда как ранее за такую особенность приходилось существенно доплачивать.

Кроме того, новинка обладает платформой от легендарного пикапа Isuzu D-Max. О технических параметрах свидетельствует новый 3-литровый дизельный агрегат, который выдает 188 л.с. мощности. Пикап приводится в движение 6-ступенчатой коробкой передач. Салон имеет более расширенные опции, а также мультимедийный центр с сенсорным экраном на 9 дюймов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / VOAэкспресс 14 июня 2020

18.04 / В Житомирской и Киевской областях выгорело почти 8 тыс. га – Геращенко

09.05 / В “Бессмертный полк” плечом к плечу встала вся страна

08.05 / Redmi анонсировал выход нового смартфона Redmi K30 5G Speed Edition

07.05 / В Волгоградской области запланировали ремонт коррекционных школ

12.05 / Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге

08.05 / Новый электрический кроссовер Kia выпустят в следующем году

08.06 / Футболисты минского “Динамо” забили четыре безответных мяча в ворота “Белшины”

28.04 / Лионель Месси – лучший футболист 21-го века по данным системы ELO

16.06 / Лавров высказался об инициативе США по Сербии и Косово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска