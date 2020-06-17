Rezvani анонсировала Hercules 6×6 тизером

17.06.2020, 9:54, Новости дня

Знаменитая компания Rezvani намерена в ближайшее время презентовать очередную модель, которая получит имя Hercules 6×6.

В частности, разработчики намерены опередить текущих лидеров Chevrolet Silverado Goliath и Ford F-150 VelociRaptor, которые вышли совсем недавно, однако уже имеют высокий интерес у автолюбителей по всему миру. В Сети предложены рендерные изображения автомобилей, которые обладают продвинутыми опциями. Новинка построена на базе американского внедорожника Jeep Wrangler JL.

Из технических характеристик здесь следует отметить применение 6,2-литрового мотора, который имеет мощность около 1000 л.с. Кроме того, производитель пока умалчивает данные о возможной стоимости транспортного средства, тогда как инсайдеры предполагают, что она составит около 300 000 долларов.