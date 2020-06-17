Арестованных за злоупотребление полномочиями двух генералов МВД проверят на коррупцию

17.06.2020, 9:53, Новости дня

Следственный комитет назначил биологическую экспертизу порядка 500 тыс. долларов, изъятых в рамках уголовного дела о коррупции в отношении экс-заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие назначило проведение биологической экспертизы для проверки на причастность обвиняемых к почти 500 тыс. долларов в различной валюте, изъятых по месту проживания их коллег и у них самих, а также для того, чтобы проверить коррупционную составляющую в деле уволенных генералов», – сказал источник ТАСС.

По его словам, деньги также были изъяты в ходе обыска у замначальника второго отдела следственного департамента МВД Сергея Мурашова, заместителя главы департамента Дмитрия Какошина и главы управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования Елены Москаленко.

Как сказал знакомый с материалами дела источник, Мурашов, Какошин и Москаленко проходят по делу свидетелями. «СК взял также биологические образцы у бизнесмена (Альберта) Худояна, чтобы проверить, нет ли его следов на изъятых следствием денежных средствах», – добавил источник.

По словам адвоката бизнесмена Александра Забейды, следователь изъял рубашку у Худояна, который отказался во время допроса добровольно сдавать биологические образцы.

Защита обвиняемых в свою очередь уточнила, что большая часть изъятых денег принадлежит одному из свидетелей, который откладывал их на приобретение квартиры.

Официальные комментарии органов следствия не поступали.

В апреле следователи допросили бывшего заместителя главы МВД – экс-начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова по уголовному делу в отношении Краковского и Бирюкова. Перед этим президент Владимир Путин снял Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.