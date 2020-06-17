Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

17.06.2020, 9:53, Новости дня

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами легкого поведения.

По его словам, последние пять лет он жил «в самом настоящем аду» и считал нормальным потребительское отношение к себе с их стороны.

«Еще полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой – музыка!» – написал Фадеев в Instagram.

Он отметил, что становился «богом», когда писал для подопечных хорошие песни, и врагом – когда неудачные. Если же удачная песня доставалось другому исполнителю, начинались истерики.

Фадеев добавил, что в настоящее время он осознает счастье и пишет музыку, не думая ни о чем.

«Сегодня я просыпаюсь утром и мне не страшно смотреть на телефон и ждать, что я увижу там очередную претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла», – отметил продюсер.

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Знаете, последние лет 5, я жил в самом настоящем аду! Ещё пол года назад, я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой- музыка! Написал хорошую песню- ты для них «Бог», написал не удачную- ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу.. истерики сразу: «Ты меня предал» и тд. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь- становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается- это и есть ад. Почему я это понимаю сегодня? Потому что мне есть с чем сравнить. Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 15 Июн 2020 в 10:51 PDT

Ранее Фадеев раскритиковал российских рэперов. По его мнению, то, как живут и говорят такие исполнители – «это зашквар».