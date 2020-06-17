 

Формула-1. Трассы Италии готовы принять два Гран-при сезона-2020

17.06.2020, 9:50, Новости дня

Заметно сокращенный из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" пытается выйти на необходимое для проведение полноценного сезона-2020 число гонок. Пришло сообщение, что сразу два Гран-при вместо одного могут состояться на трассах Италии.

Как уже писали Вести.Ru, сезон, предположительно, откроется сдвоенными гонками в Австрии. Так же рассматривается вопрос о проведении двух этапов чемпионата в Китае и Испании. Теперь в список стран, которые могут принять не один, а два этапа "Ф-1", попала Италия.

Глава автомобильного клуба этой страны Анджело Стикки Дамиани сообщил, что через неделю после назначенного на 6 сентября Гран-при Италии на трассе в Монце, предположительно, состоится гонка на автодроме в Имоле или Муджелло.

"У Италии есть серьезные и реальные шансы на проведение второго Гран-при, — цитирует Дамиани портал Planet F1. – Мы работаем над этим, так как через неделю после Монцы или максимум через две будет еще один европейский этап, и он может быть проведен в Италии. Есть вариант никуда не уезжать из Монцы либо можно совершить короткий переезд в Имолу или Муджелло".

При этом Дамиани сообщил журналистам, когда можно ждать окончательного решения по это проблеме: "В пятницу, 19 июня, соберется Всемирный совет Международной федерации автоспорта. А у меня будет встреча с заинтересованными людьми в четверг, так что все может решиться уже на этой неделе".



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