В Подольске поймали неудачливого грабителя банка, готовящегося к очередному налету
17.06.2020, 9:50, Новости дня
Полицейские Подольска задержали 43-летнего преступника после неудачной попытке ограбления банка. Мужчину поймали в момент подготовки к очередному налету.
Незадолго до задержания, преступник ворвался в банк с пистолетом и потребовал у сотрудницы финансового учреждения открыть кассу.
У женщины не оказалось ключей, по этой причине налетчик отпустил ее и скрылся.
Вскоре мужчина был задержан. При нем оказалась картонная коробка с дрелью, вероятно, имитирующая бомбу, а также записка с угрозой применения взрывного устройства при отказе выдать денежные средства.
В жилище задержанного были найдены патроны и травматический пистолет.
Решением подозреваемого заключили под стражу.
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