Назвна дата окончательных “похорон” Adobe Flash Player

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17.06.2020, 9:50, Новости дня

Когда-то Flash Player, разработанный компанией Adobe, был единственным способом добавить на сайт богатый интерактивный контент или анимацию. Но проблемы с портированием плагина на мобильные устройства и принципиальный отказ некоторых популярных платформ от его поддержки подписали Adobe Flash приговор. Теперь стало известно, когда именно этот приговор окончательно приведут в исполнение.

Хотя Adobe объявила о сворачивании разработки Flash Player еще в 2017-м, компания продолжала выпускать исправления, устранявшие уязвимости в системе безопасности. Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это – 31 декабря 2020-го года. Кроме того, с 1 января 2021-го скачать Flash Player с сайта Adobe будет уже нельзя, а до сих пор использующие плагин сайты не смогут показывать через него свой контент.

Пока Flash Player не было альтернативы, пользователям приходилось мириться с его небезопасностью и неумеренным аппетитом к системным ресурсам. Однако на протяжении последнего десятилетия развитие технологий HTML5 позволило создавать куда более богатый онлайн-контент при меньших затратах ресурсов и большей универсальности.

В Adobe говорят, что позднее в этом году запустят кампанию по информированию пользователей – тем, у кого до сих пор установлен Flash Player, будут настоятельно рекомендовать удалить его из системы.

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Вести.Hi-tech



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