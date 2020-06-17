Переводчик Горбачева Палажченко: Нэнси Рейган говорила, что ее раздражало, как Раиса Горбачева на первой встрече все время стремилась показать свою начитанность

17.06.2020, 9:45, Новости дня

Сотрудник “Горбачев-Фонда”, дипломат, многолетний личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что сразу после знакомства отношения жены Горбачева Раисы и супруги 40-го президента США Рональда Рейгана Нэнси не заладились.

Отвечая на вопрос журналиста, почему у жен президентов СССР и США не сложились отношения, Палажченко сказал: “Думаю, права Нэнси, которая говорила, что “мы с ней просто перенервничали”. Они настолько ощущали ответственность, обе были настолько преданы своим мужьям, настолько боялись что-то не так сделать и сказать, что, видимо, не получилось. Нэнси потом говорила, что ее раздражало, как Раиса все время стремилась показать свою начитанность”.

Он пояснил, что жена Горбачева демонстрировала в разговоре с Нэнси Рейган свою образованность.

“Она готовилась ко всем поездкам. Если ей говорили, что планируется посещение какого-то музея, она для себя записывала: какие художники, о чем спросить. Может, это было чрезмерно, не знаю. Возможно, у них не сразу сработала, как американцы говорят, chemistry – нужная химическая реакция. Не исключаю. Но потом их отношения наладились. Во время их встречи в 1990 году, когда Рейган уже не был президентом, я уже был свидетелем. Михаил Сергеевич был в США с визитом, посетил в том числе Сан-Франциско. Рейган с Нэнси приехали в Сан-Франциско, они встретились в нашем консульстве, которое американцы, кстати, недавно забрали у России. Они тогда просидели, наверное, час с лишним”, – отметил переводчик.

Палажченко добавил, что в тот раз все прошло “замечательно”.

Говоря о Раисе Горбачевой, он подчеркнул, что экс-президент СССР до сих пор окончательно не оправился от ее смерти.

“Как я понимаю, она видела свою роль именно в плане моральной, эмоциональной, психологической поддержки своего мужа, которому была невероятно предана. Я другой такой семейной пары не видел, честно говоря. Она была в его жизни единственной женщиной, а он – единственным мужчиной в ее”, – добавил Палажченко.

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Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, последним председателем президиума Верховного Совета СССР, первым председателем Верховного Совета СССР, а также первым и единственным президентом СССР.

Раиса Горбачева умерла 20 сентября 1999 года от лейкоза.

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