“COVID-19 – это не игрушки. Не надо к нему относиться легкомысленно” – Степанов прокомментировал два антирекорда по коронавирусу в Украине

17.06.2020, 9:45, Новости дня

За предыдущие сутки в Украине было установлено два антирекорда – по числу новых случаев коронавируса и по количеству летальных исходов от него. Об этом 17 июня на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

От коронавирусной болезни COVID-19 в Украине за последние 24 часа умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили еще у 758 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования в стране выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли.

“У нас опять два антирекорда поставлено: по количеству заболеваний и по количеству людей, которые умерли за сутки… Я обращаясь к вам, уважаемые украинцы: COVID-19 – это не игрушки. Не надо к нему относиться легкомысленно. Придерживайтесь правил и рекомендаций, о которых говорит Министерство здравоохранения: пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции. Вы видите статистику, и она за последнюю неделю очень грустная”, – сказал Степанов.

Он сообщил, что за последние сутки больше всего новых случаев инфицирования было выявлено во Львовской (155), Закарпатской (82) и Черновицкой (69) областях.

С 10 июня в Украине наблюдается рост числа новых случаев коронавируса – их ежедневно фиксируют более 600. В Минздраве считают, что основная причина резкого роста заболеваемости – несоблюдение требований карантина.

В Украине провели еще 18 412 тестирований на коронавирус, из них 10 659 – методом полимеразной цепной реакции и 7753 – методом иммуноферментного анализа (на антитела). Всего с начала эпидемии в стране сделали 517 995 ПЦР-тестов и 97 935 – ИФА-тестов, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,1 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,6 тыс. умерли.