В Бразилии зафиксирован самый большой суточный прирост инфицированных коронавирусом – почти 35 тысяч человек

17.06.2020, 9:45, Новости дня

16 июня в Бразилии коронавирус подтвердили еще у 34 918 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Это рекордный суточный прирост в стране с начала вспышки эпидемии, отметила бразильская редакция Reuters. До этого максимальное число новых случаев было зарегистрировано 30 мая – 33 274.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Бразилии увеличилось до 923 189. От инфекции в стране умер 45 241 человек, в том числе 1282 – за последние сутки. Летальность от коронавируса в Бразилии составляет 4,9%.

От инфекции в стране вылечилось 441 729 человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире в режиме онлайн, Бразилия занимает второе место после США по числу инфицированных коронавирусом и количеству летальных случаев.

Панамериканская организация здравоохранения 16 июня завила, что в Бразилии не наблюдается замедления пандемии. Организация указала, что эпидемия еще не достигла пика в Латинской Америке, и призвала продолжать меры по предотвращению распространения инфекции.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. (население Бразилии – более 209 млн). Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,17 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,7 тыс. умерли.