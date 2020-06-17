 

“Никто связываться с тобой не хочет” – Михалков пострадал от алкаша Ефремова

17.06.2020, 9:37, Разное

На днях Никита Михалков прокомментировал жуткую аварию, которую устроил Михаил Ефремов на прошлой неделе. Режиссер считает это закономерным финалом для “ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов”.

Общественность гадала, почему Никита Сергеевич так резко высказался в адрес артиста. Оказалось, в свое время Михалков пострадал из-за выходок пьяного Ефремова.

В 2007 году Михаил снимался в фильме “12”: актер играл одного из присяжных. Однажды он пропал на три дня, и работу пришлось остановить. Когда Ефремов соизволил явиться, легче не стало – он был нетрезв. Режиссер отчитал его.

“Будешь пить, тебя перестанут снимать. Никто связываться уже с тобой не хочет”, – сказал Михалков Ефремову.

В ответ артист обматерил коллегу. Впрочем, продюсер сдержался и не стал вступать в конфликт, сообщил он “Комсомольской правде”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT

Напомним, что 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и врезался автомобиль, водитель которого скончался спустя несколько часов. Ефремов находится под домашним арестом. Актер признал вину.



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