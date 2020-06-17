 

Ксению Собчак придушили

17.06.2020, 9:37, Разное

Агата Муцениеце стала очередной звездной гостьей скандальной программы “Осторожно, Собчак!”. Актриса откровенно рассказала о домашнем насилии и разводе с коллегой Павлом Прилучным.

О проблемах в семье слухи ходили давно. Однако Агата все скрывала, стараясь демонстрировать гармонию в отношениях. Правда открылась, когда Муцениеце обнародовала видео и пожаловалась, что Прилучный поднял на нее руку, попытался выгнать из дома и довел детей до слез.

“Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах”, – дрожащим голосом сообщила актриса.

Ксения Собчак решила узнать, почему ее гостья не желает развить эту историю: не хочет выглядеть человеком, которого нужно жалеть, или полагает, что “тот факт насилия был недостаточным”. Муцениеце удивленно посмотрела на собеседницу и спросила: “Почему?”

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Июн 2020 в 3:12 PDT

И вот тут Собчак призналась, что в свое время тоже подверглась домашнему насилию. “У меня была такая история, когда я говорила своей подруге: ”Ну что я буду сейчас раздувать что-то? Ну придушил меня человек, ну толкнул сильно, об стену ударилась. Я же не потеряла сознание, я без синяков…” Это неправильно”, – подчеркнула телеведущая.

Ксения не уточнила, когда это произошло и с кем она состояла в отношениях. Что касается Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, то 15 июня они оформили развод.



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