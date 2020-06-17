Решение в пользу крыс

17.06.2020, 8:30, Разное

Минстрой хочет закрыть подвалы для кошек. Это грозит мучительной смертью миллионам бездомных животных.

И ведь нельзя даже сказать, что мы этого не проходили.

Еще в 2003 году вышло постановление Госстроя Российской Федерации с нормами эксплуатации зданий, в котором появился запрет на нахождение кошек в подвалах. Постановление предписывало поставить на все отверстия, через которые животные могли попасть в подвал, сетки с ячейками по два с половиной квадратных сантиметра.

Что ж, кошки стали гибнуть внутри подвалов от голода и жажды и от холода снаружи. Без зимних убежищ в нашем климате они не выживают.

Несколько млн животных лишилось единственного убежища, многие погибли мучительной смертью.

Фото: facebook.com/kotospasmoscow

Когда не стало кошек, в катастрофических количествах размножились грызуны. Крысы стали беспрепятственно гулять по подъездам. Без кошек, регулировавших их численность, крыс стало слишком много, но количество еды не увеличилось. Крысы стали более наглыми и агрессивными из-за голода.

Так появился проект фонда защиты городских животных «Котоспас», занимающийся спасением замурованных животных. Волонтеры фонда выезжают на вызовы от жителей домов, обнаруживших кошек, запертых в подвале, обследуют дома перед сносом, эвакуируют животных из опасных ситуаций в городской среде. «Котоспас» также занимается просветительской и правовой деятельностью.

Годы работы зоозащитников позволили получить несколько рекомендательных писем от директоров департамента ЖКХ. Но только в 2018 году после пикетов у Министерства строительства удалось добиться встречи с чиновниками. В Общественной палате Москвы прошел круглый стол, на котором защитники животных не только объяснили, почему кошки — необходимая часть городской экосистемы, но и показали фото и видео, как они умирают в муках, замурованные в подвалах.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Удалось договориться, что один продух (отверстие) в каждом подвале для кошек оставляют открытым. Эта норма была внесена в проект новых правил эксплуатации, но он не прошел согласований в Минюсте.

Тогда был создан отдельный документ, постановление правительства № 1498 от 23.11.2019, в котором вносились изменения в Правила содержания общего имущества многоквартирных домов. Отдельным пунктом закреплялась норма об одном открытом продухе.

Постановление было подписано правительством Дмитрия Медведева и успешно действует до сих пор.

Но после кадровых перестановок в Минстрое весной 2020 года был разработан новый проект Правил эксплуатации. И в нем снова есть смертоносный пункт о сетках на все продухи в подвалах. Этот документ отменяет постановление правительства об одном открытом продухе.

Значит, снова погибнут миллионы животных. Законопроект не уточняет, что предписывается делать с грызунами, которые размножатся в отсутствие кошек в чудовищных количествах.

В проекте правил указано, что все собственники квартир в доме вправе самостоятельно решать при помощи собрания и голосования вопрос о закрытии всех продухов или содержании одного или нескольких открытыми в течение всего года или какого-то периода. Красивая демократия на бумаге.

В жизни же это будет выглядеть, как и большинство наших правовых норм, — бессмысленно и беспощадно.

Часто протоколы таких собраний оформляются задним числом и в них проводятся все необходимые управляющей компании решения. Даже если собрание реальное, на нем почти никогда не бывает достаточно жителей для достижения кворума. И даже на действительном голосовании для принятия решения о закрытии всех отверстий будет достаточно одного-двух котоненавистников, которые устроят скандал и с которыми никто просто не захочет связываться.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Известный зоозащитник и активист, один из создателей «Котоспаса», Анна Фельдман комментирует: «Это банальная отписка от Минстроя, они пытаются устраниться от решения спорного вопроса под видом передачи полномочий собственникам жилья. Есть действующее постановление, подписанное Медведевым, которое защищает животных. Инициативы сверху от министерства не было, это низовая инициатива от конкретных противников животных. Пока в Минстрое было предыдущие руководство, все было нормально, но теперь на должность замдиректора профильного департамента пришла Олеся Лещенко из "ПИКа", и снова началось живодерство».

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От таких ситуаций животных должны защищать правовые нормы. Среди жителей и чиновников достаточно жестоких людей, садистов и живодеров, даже если их окажется большинство, жизнь и без того уязвимых бездомных кошек не должна быть в опасности.

Анастасия Егорова

руководитель направления «Волонтеры России»