Экс-дипломат рассказал о провалившихся планах Горбачева отдать Карелию Финляндии

17.06.2020, 9:30, Новости дня

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы собирался обсудить с Хельсинки передачу Карелии, но финский президент Мауно Койвисто отказался от территорий.

Как пишет Сеппинен в своей новой книге, Финляндии имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался ей. Так, летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость прибалтийских республик. По такому же принципу рассматривалась и возможность передачи финской стороне Карелии, сообщил Сеппинен, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал iltalehti.fi.

В тот же период после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка к Сеппинену, по его словам, обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин, который предупредил финского коллегу о готовности «либерального большинства политбюро» начать переговоры о передаче Карелии. По утверждению экс-дипломата, советское правительство таким образом хотело «избавиться» от Выборга, на «восстановление территории которого не было ресурсов».

Однако ситуация «затянулась и усложнилась» из-за сопротивления Койвисто, позиция которого не изменилась и при президенте Борисе Ельцине, который якобы также сообщил Хельсинки о готовности начать переговоры по территориальным вопросам, говорится в книге Сеппинена.

Нежелание получить карельскую территорию у президента Койвисто, уроженца города Турку, он объяснил опасениями из-за конкуренции с Западной частью страны. «Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», – сообщил экс-дипломат.

Сеппинен также сообщил, что в 2005 году, уже после окончания президентского срока, Койвисто в ответ на вопрос о Карелии говорил, что новые территории его стране не нужны, поскольку «и сейчас не получается всю Финляндию заселить».

По итогам Советско-финской войны (1941 – 1944) и Второй мировой к СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе. Эти территории впоследствии вошли в состав России. После распада СССР РФ и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ. Позднее в МИД Финляндии подтвердили, что у страны нет территориальных претензий к России.