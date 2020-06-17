 

На российском авторынке появилась новая схема мошенничества

17.06.2020, 9:30, Новости дня

Новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке появилась в РФ – покупателям продают машины, взятые в аренду.

По данным «Российской газеты», мошенники берут автомобиль в аренду, например, для работы в такси, и подделывают доверенность, по которой выписывается дубликат ПТС. После этого автомобиль выставляют на продажу.

Жертвами новой схемы могут стать те, кто не придает значения дубликату ПТС.

В такую схему оказался втянутым житель Московской области, решивший купить автомобиль Mercedes E-Class. Покупатель поставил машину на учет в ГИБДД, но через некоторое время выяснилось, что этот автомобиль разыскивает его законный владелец, который сдал машину в аренду для работы в элитном такси и в итоге тоже стал жертвой мошенников.

Покупателю Mercedes E-Class пришлось вернуть автомобиль законному владельцу, а деньги обманутый покупатель вряд ли сможет получить обратно, так как временные автовладельцы пропали.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в РФ появился новый способ мошенничества: злоумышленники пользуются мифами о якобы губительном излучении сетей 5G. 



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