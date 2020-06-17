 

Марго Овсянникова укоряет Ольгу Бузову за плагиат клипа

17.06.2020, 9:30, Разное

Несколько недель назад Ольга Бузова презентовала новый клип «Орбит без сахара», набравший около 10 миллионов просмотров. Марго Овсянникова, экс-участница «Дом-2», заметила в нем идеи своего ролика, не вышедшего из-за вины продакшна.
Марго Овсянникова теперь рассуждает над дилеммой о клипе Ольги Бузовой: плагиат это или простое совпадение. Оказалось, что бывшая участница «ДОМ-2» заметила концепцию, которой пользовалась в собственном клипе, но выйти новый ролик так и не смог, так как компания не спешит сдавать материал и делать монтаж. После долгих переживаний Марго Овсянникова планирует обращаться в суд. Теперь она с представителями делегировала юридическую претензию к продакшну и хочет отсудить у них около 5 миллионов рублей за съемочный процесс.

Идею клипа Марго Овсянниковой предложили еще весной, съемочный процесс начался в апреле месяце до карантина. Вокалистка признается, что все были шокированы, увидев клип Ольги Бузовой. Все очень похоже: замысел с VR-очками, цветокоррекция, автомобиль и образ.

К Ольге Бузовой у Марго Овсянниковой притязаний мало. Певица полагает, что она должна представить страну на «Евровидении», заявляя, что раз артистка покорила фанатов дома, то сможет понравиться и зрителям конкурса.



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