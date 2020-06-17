Состояние инфицированной жены Зеленского ухудшилось

17.06.2020, 9:23, Разное

В пресс-службе офиса главы государства рассказали, что Елена Зеленская была доставлена в киевскую больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Состояние первой леди Украины оценивается как стабильное.

Результаты теста на COVID-19 у Владимира Зеленского и его детей оказались отрицательными. Из-за болезни жены президент перешел на особый режим работы. Он общается с ограниченным кругом лиц и проводит совещания в режиме онлайн.

О заражении супруги украинского лидера стало известно 12 июня. Зеленская призналась, что сильно удивилась диагнозу, так как соблюдала все ограничительные меры. Несколько дней она лечилась дома, сообщает РИА ФАН.

Ранее президент заявил о желании подхватить COVID-19. Владимир Зеленский хотел бы показать гражданам, что это не чума. “Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем”, – сказал политик.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 20 Май 2020 в 11:01 PDT

По состоянию на 16 июня на Украине зафиксировано 32 476 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 14 528 человек, скончались 912 пациентов.