 

В России могут сократить новогодние праздничные дни

17.06.2020, 9:23, Разное

Андрей Кутепов напомнил, что в 2020 году на протяжении нескольких месяцев люди работали неполный день или в свободном графике. При этом работодатели выдавали зарплату, даже если сотрудникам не удавалось в полном объеме выполнять должностные обязанности. Кроме того, некоторые организации не возобновили работу после майских праздников – в регионах разные сроки режима самоизоляции.

Согласно производственному календарю, в 2020 году жители России должны были работать 247 дней, а отдыхать – 118. Однако из-за пандемии коронавируса количество нерабочих дней увеличилось на 20%.

“Уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих”, – отмечается в законопроекте.

Предлагается сделать неделю с 4 по 8 января рабочей. Тем не менее 7 января (Рождество Христово) останется выходным праздничным днем.

Напомним, что 24 июня и 1 июля – выходные дни, которых не было в плане. На первую дату назначен парад Победы, на вторую – голосование за поправки в Конституцию России.



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