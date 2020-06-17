В Украине заблокировали более 10 тысяч российских ботов

17.06.2020, 9:10, Новости дня

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботов в Киеве и четырех других областях страны. Ботоферма распространяла по заказу из России фейковые сообщения, которые были направлены на эскалацию конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов. Организаторы ботофермы пользовались не только учетными записями в социальных сетях и емейлами, но и электронными кошельками с фейковыми персональными данными. У сотрудников ботоферм было все необходимое телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, отмечают в СБУ.

Киберспециалисты установили, что для регистрации аккаунтов организаторы ботофермы использовали как украинские, так и российские и европейские СИМ-карты мобильных операторов. “В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ – без содействия со стороны спецслужб”, – сообщили в СБУ.

Оборудование ботоферм размещалось по 12 адресам в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. СБУ провела одновременные обыски по этим адресам и изъяла, в частности, более 40 тысяч сим-карт мобильных операторов.

“Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные “вбросы”, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами”, – отметили в СБУ.

Социальные сети Twitter и Facebook систематически блокируют аккаунты, связанные, по мнению специалистов соцсетей, с властями и принимавшие участие в “информационных операциях”.