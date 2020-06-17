Складной смартфон Motorola Razr в США продают со скидкой 500 долларов

17.06.2020, 9:09, Разное

Складной смартфон Motorola Razr получил скидку в размере 500 долларов, его первоначальная стоимость составляла 1499 долларов. Однако предложением компании Motorola смогут воспользоваться только жители США или гости этой страны.

На снижение цены производитель мог пойти, поскольку многих потенциальных покупателей отпугивала высокая стоимость смартфона с оригинальной конструкцией. Характерной чертой гаджета Motorola Razr стал сгибающийся 6,2-дюймовый Flex View p-OLED экран разрешением 2142 × 876. Дополнительный внешний дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма.

За производительность смартфона Motorola Razr отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 710 и ОЗУ объемом 6 ГБ. Размер постоянной памяти составляет 128 Гб. Емкость аккумулятора гаджета равняется 2510 мАч. Устройство оснащено дактилоскопическим датчиком и разъемом USB-C. Смартфон поддерживает работу с 15-ваттной зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, фронтальной — 5 Мп.